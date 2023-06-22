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Коммерсантъ FM
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Тепло разойдется грозой

Как столица готовится к ухудшению погоды

На Москву надвигаются грозовые ливни. 23 июня будет холодно и ветрено. Резкое ухудшение погоды синоптики прогнозируют уже ночью. МЧС предупредило о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 м/с. Это обусловлено прохождением атмосферного фронта, он охватит практически весь столичный регион. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 23 июня.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Температура воздуха опустится до +22 и продержится у этой отметки и в выходные дни, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:

Как рестораны открыли летние веранды

«22 июня столичный регион оказался в теплом секторе циклона, поэтому в большинстве районов Московской области, а также в столице погода будет преимущественно солнечная, сухая и теплая с температурой около +25 … +27 градусов. Исключение составят северные и восточные районы Подмосковья, где в вечерние часы вполне возможны кратковременные дожди.

Последний рабочий день на текущей неделе циклон будет выходить в центральную часть региона, и его влияние на погоду в столице и окрестностях будет усиливаться. Этой ночью пройдут кратковременные дожди, к утру они возможны во всех районах региона. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Также высока вероятность дождей и гроз в течение большей части пятницы.

В такой ситуации следует ожидать довольно резкого понижения температуры. В пятницу столбики термометров в Москве смогут подняться лишь до отметок +21 …+22 градуса. В Подмосковье ожидается от +18 до +23. При грозах ожидаются порывистые усиления ветра. В отдельных районах региона не исключен град. Атмосферное давление будет падать, как это часто бывает при приближении циклона, и барометры покажут 742 мм рт. ст.».

Власти Москвы призвали горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Непогоду советуют переждать в помещении. Департамент торговли и услуг столицы выпустил рекомендацию для ресторанов и кафе закрыть на это время летние веранды, укрепить конструкции и сложить зонты.

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Светлана Белова

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