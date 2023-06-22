В Шереметьево рейс из Перми встретили с пожарными машинами

Вчера экипаж самолета Superjet авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс из Перми в Москву, на высоте чуть больше 6 тыс. м доложил о технической проблеме, связанной с минимальным давлением в гидросистеме №1. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, после этого командир воздушного судна принял решение выполнить аварийный выпуск шасси. Решением руководителя полетов в аэропорту была объявлена тревога. Посадку экипаж лайнера выполнил в штатном режиме. Как рассказал «Ъ-Прикамье» один из пассажиров рейса, о неполадках на борту никто из них не знал. «Что-то начали подозревать, когда увидели, что борт встречают машины экстренных служб»,— пояснил он. По словам пассажира, затем самолет был отбуксирован на стоянку.

Знакомый с ситуацией источник пояснил, что работу механизмов самолета SSJ обеспечивают три гидравлические подсистемы. «Аварийный выпуск шасси был осуществлен за счет мощности гидросистемы №2, никакой опасности не было»,— убежден он.