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Умер бывший глава липецкого управления ФСБ Владимир Варакин

Скончался заместитель директора липецкого филиала «Ростелекома», бывший глава управления Федеральной службы безопасности по региону Владимир Варакин. Он ушел из жизни в 79 лет 21 июня. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе липецкого филиала «Ростелекома».

Владимир Варакин родился 15 сентября 1943 года в селе Токаревка Карагандинской области. В 1969 году окончил Челябинский политехнический институт. Более 25 лет он посвятил работе в органах безопасности Советского Союза и России. С 1992 года возглавлял липецкое управление ФСБ, также руководил управлением Министерства юстиции по Липецкой области. В 2003 году занял должность замдиректора местного филиала «Ростелекома» по собственной безопасности.

В последние годы Владимир Варакин участвовал во внедрении системы «Безопасный город». Кроме того, он не раз избирался в Общественную палату Липецкой области, в мае 2022 года был награжден орденом Дружбы.

Алина Морозова

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