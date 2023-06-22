Парку в Оренбуржье присвоят имя погибшего в СВО солдата

Парк на улице Садовой в Сорочинске будет носить имя Максима Жумаханова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Фото: Правительство Оренбургской области

«Максим учился в местной школе и в детстве сам проводил время с друзьями на этой площадке. Затем служба по контракту, участие в антитеррористической операции в Сирии»,— говорится в сообщении.

В феврале минувшего года Максим Жумаханов со своим подразделением первым зашел на Донбасс. Он награжден орденом Мужества посмертно.

Парке на ул. Садовой благоустраивается по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время на его территории установлена многофункциональная спортплощадка. Также завершаются работы в детской зоне отдыха.

Кроме того, заасфальтированы пешеходные дорожки и уложена тротуарная плитка. В числе прочего подрядчик оборудовал освещение и видеонаблюдение. Ранее Губернатор Оренбуржья наградил пятерых добровольцев СВО.

Георгий Портнов