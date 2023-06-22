В Нижнем Тагиле силовики проверят семью, из которой изъяли четырех детей

В Нижнем Тагиле следователи начали проверку после сообщений об изъятии четырех детей из неблагополучной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ранее СМИ сообщали, что дети жили в антисанитарных условиях, а их мать не заботилась о них, часто уходя надолго из дома.

«В рамках проверки будут выясняться все обстоятельства, которые могли способствовать данной ситуации, в том числе и то, в полном ли объеме органы системы профилактики проводили все необходимые мероприятия в отношении данной семьи на предмет своевременного выявления фактов детского неблагополучия»,— подчеркнули в СКР.

По данным СМИ, первыми о ситуации в семье сообщили их соседи. По их словам, мать детей постоянно употребляет алкоголь и часто не ночует дома. Кроме того, несовершеннолетние проживают в «грязной, полуразрушенной квартире».

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