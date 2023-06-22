Около Ноябрьска появится многофункциональный комплекс со стоянками, заправкой и кафе

Возле Карамавского поста вблизи Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) строится многофункциональный комплекс для водителей и пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. Строительство планируется окончить в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

По данным департамента, на площадке появятся стоянки для легковых и грузовых автомобилей, заправочный комплекс, пункт техобслуживания, кафе и инспекционно-досмотровой пункт. «Вся территория будет отвечать экологическим и санитарным требованиям»,— сказано в сообщении. Еще пять площадок для кратковременного отдыха появятся на участке границы ЯНАО – Губкинский.

По словам заместителя директора окружной дорожной дирекции Виктора Горбунова, многофункциональный комплекс «повысит качество жизни ямальцев» за счет развития транспортной инфраструктуры в округе.

Сейчас дорожные работники вынимают непригодный грунт. Всего будет вывезено 350 тыс. т земли. Для выравнивания поверхности площадки будущего комплекса завезут 700 тыс. т песка. Строительные работы ведутся круглосуточно.

Полина Хабарова

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