«Дром»: 32% жителей Кубани вступали в конфликты с таксистами

32% жителей Краснодарского края так или иначе конфликтовали с водителями такси. Об этом говорится в результатах опроса автомобильного портала «Дром».

Исходя из данных опроса, выяснилось, что у 29% респондентов случались мелкие конфликты с водителями такси. Еще 3% опрошенных признались, что серьезно ругались с таксистами. По словам участников опроса, чаще всего конфликты происходили из-за опасного движения, проезда на красный свет, использования смартфона за рулем и других нарушений ПДД.

При этом 60% жителей региона никогда не ссорились с водителями такси. Они уважают труд таксистов, а также отмечают их вежливость и обходительность. Кроме того, 10% из них оставляют чаевые.

Лидером в стране по количеству конфликтов с таксистами стал Хабаровский край — 51%. После него 41% в Бурятии и 40,5% в Приморском крае.

Меньше всего конфликтовали 26% жителей Тюменской области, 29% — Республики Башкортостан и 30% — Кемеровской области. Средний показатель по стране составил 37%.

Всероссийский опрос проводился в мае текущего года. В нем приняло участие 8357 человек из 80 регионов страны.

Валерия Каманина