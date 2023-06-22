Доходы бюджета Прикамья исполнены на 43,2%

Доходы бюджета Пермского края за пять месяцев 2023 года составили 90,8 млрд руб. Это 43,2% от годового плана по сводной бюджетной росписи (210,3 млрд руб.).

По информации минфина Прикамья, по налогу на прибыль организаций в краевую казну поступило 36,7 млрд руб. (51,6% от плана). Платежи по НДФЛ составили 14,6 млрд руб. (32,8%), по имущественным налогам — 9,1 млрд руб. (48%). Безвозмездные поступления от других бюджетов и государственных организаций — 14,9 млрд руб. (34,9%).

Расходы бюджета на 1 июня составили 84,9 млрд руб. Это 33,4% от запланированного объема расходов в 2023 году. Больше всего региональные власти потратили в рамках госпрограмм «Образование и молодежная политика» (23,3 млрд руб.), «Качественное здравоохранение» (14,3 млрд руб.), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (14,2 млрд руб.) и «Развитие транспортной системы» (9 млрд руб.).