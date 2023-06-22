Иржи Ярошик назначен главным тренером футбольного клуба «Оренбург»

Чешский специалист Иржи Ярошик назначен главным тренером ФК «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Иржи Ярошик известен в России по выступлению за московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Он также играл в английском «Челси», шотландском «Селтике», испанских клубах «Реал Сарагоса» и «Алавес», а также чешской «Спарте» (Прага). В активе футболиста 23 матча за национальную сборную Чехии.

В качестве тренера Иржи Ярошик работал в нескольких клубах Чехии, Словакии и Словении. В прошедшем сезоне он возглавлял чешский «Теплице».

Последние три сезона главным тренером «Оренбурга» был другой чешский специалист Мартин Личка. В сезоне-2022/2023 под его руководством «Оренбург» занял седьмое место в Российской премьер-лиге, повторив лучший результат в истории клуба. В июне стало известно о переходе Мартина Лички в московское «Динамо».

Андрей Сазонов