Конструкторское бюро Алексеева представило проект морского «Метеора»

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) имени Алексеева разработало проектную документацию морской версии судна «Метеор», проект представлен на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. Об этом сообщает портал Sudostroenie.info.

Новая версия «Метеора» разработана на базе морской «Кометы 120М», а от речной версии судна отличается остеклением, дизайном рубки, крыльевой системой и системой кондиционирования, отмечает издание.

ЦКБ готово приступить к строительству морских «Метеоров» и поставлять их на российский и зарубежный рынки, уточнил представитель бюро.