Открылись рейсы из Восточного Оренбуржья в Москву

Открылись авиарейсы из Орска в Москву. Об этом сообщает компания «Россия».

Фото: Авиакомпания «Россия»

«Рейсы Москва – Орск планируются три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Вылет рейса SU/FV6063 из Москвы в 2:00, прилет в Орск в 6:35»,— говорится в сообщении.

Обратный рейс SU/FV6064 отправляется в 7:25 и прилетает в 7:55. Время местное для каждого аэропорта.

Перевозки выполняются на самолетах Superjet 100. Авиасудно вмещает 87 пассажиров (75 кресел экономического класса и 12 мест – в классе «Бизнес»).

Ранее открылись авиарейсы из столицы соседней с Оренбуржьем Самарской области в Египет. Полеты в Хургаду будут выполняться авиакомпания Azur Air c частотой до двух раз в неделю.

Георгий Портнов