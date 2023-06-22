Выдача кредитных карт в Удмуртии сократилась на 3% в мае

Жители Удмуртии в мае взяли почти 12,4 тыс. новых кредитных карт, что на 3% меньше показателя за апрель. По данным НБКИ, республика оказалась на 27 месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по объемам выдачи кредитных карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом в целом по России в мае количество выданных новых кредитных карт составило 1,1 млн, сократившись на 3,1% в сравнении с предыдущим месяцем. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексей Волков, ситуация объясняется сезонным фактором, а также большим количеством праздничных дней в первой половине мая.