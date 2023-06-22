С начала года выдача ипотеки в Сбере на Урале выросла вдвое

В мае Уральский банк Сбербанка выдал свыше 50 млрд руб. ипотечных кредитов. Это самый высокий показатель с начала года – на 5% выше, чем в апреле, и вдвое больше, чем в январе, подсчитали аналитики «Домклик». В Челябинской области по ипотечным программам выдано 6,4 млрд руб.

В рамках «Семейной ипотеки» банк в мае выдал на Урале 13,3 млрд руб., что на 6,5% превышает апрельский показатель. По «Господдержке» заемщики получили 12,1 млрд руб. (+17,5% к апрелю).

Всего в январе-мае Уральский банк Сбербанка выдал ипотечных кредитов более чем на 200 млрд руб.

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