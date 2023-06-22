Дог-боксы установят в парках Нижнего Новгорода

В муниципальных парках Нижнего Новгорода установят 20 стоек с гигиеническими пакетами, чтобы владельцы собак могли убирать за своими питомцами. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дог-боксы появятся в парке Станкозавода, в «Дубках», в парке Свердлова, на Щелоковском хуторе, в Светлоярском и Автозаводском парках. В мэрии напомнили, что выгул собак на этих территориях запрещен, но владельцы могут пройти с животным сквозь парк.

«Отходы домашних животных не являются удобрением. Уборка за собакой на улице чрезвычайно важна для поддержания чистоты окружающей среды. Поэтому если вам вдруг понадобится убрать за своим питомцем, пожалуйста, проявите ответственность и воспользуйтесь гигиеническими пакетами»,— сказали специалисты дирекции парков и скверов.

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Анастасия Еремина