Мэрию попросили усилить работу по профилактике нарушений бюджетного законодательства

Сегодня бюджетный комитет Пермской городской думы рассмотрел очередные поправки в бюджет города Перми. Изменения представила депутатам начальник департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина. Проект предусматривает увеличение расходной и доходной части бюджета в 2023 году на сумму 172,6 млн руб. Кроме того предусмотрены межотраслевые перераспределения бюджетных средств. При этом дефицит бюджета сохранится прежним и составит 2891 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На предложения по изменению бюджета поступили замечания контрольно-счетной палаты города Перми, прокуратуры и управления экспертизы и аналитики. Как сообщила председатель КСП города Перми Мария Батуева, установлены нарушения бюджетного законодательства: проект внесен при отсутствии шести установленных либо актуализированных расходных обязательств. Кроме того, не утверждены актуальные нормативы, расчеты представлены не в соответствии с действующими методиками, установлены излишне запланированные расходы в связи с неверными расчетами. Госпожа Батуева отметила, что все замечания были учтены в проекте решения. «По мнению контрольно-счетной палаты, администрации города необходимо усилить работу по профилактике нарушений бюджетного законодательства при планировании расходов бюджета и повысить качество вносимых в думу документов»,— подчеркнула председатель КСП Перми.

Председатель бюджетного комитета гордумы Перми Наталья Мельник подтвердила, что к документу, представленному мэрией, поступил ряд поправок. Для устранения нарушений были проведены совещания и рабочие встречи, в результате которых был подготовлен выверенный проект. Однако администрация не смогла снять все замечания, поступившие к проекту. «Я в который раз вынуждена сделать акцент на необходимости своевременно актуализировать правовые акты. У нас получается так, что мы, понимая значимость сумм, которые вам необходимы, принимаем решения, выделяем эти деньги. Но вынуждены делать это в сослагательном наклонении, потому что ждем, когда ваши правовые акты будут приведены в нормативное состояние. Неправильно это, мягко говоря. Предлагаю принять исчерпывающие меры по недопущению такой ситуации в дальнейшем»,— заявила Наталья Мельник. Она также обратила внимание на формальный подход администрации к финансово-экономическому обоснованию расходов.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил: нет ничего страшного в том, что администрация правит бюджет, но было довольно много замечаний к самому документу. «Не совсем администрация досконально подготовила, защитила и обосновала те поправки, которые предлагает к внесению в бюджет. Мы живем в сложное время, когда экономика переживает определенные трудности. Призываю все-таки не выносить на Пермскую городскую думу слабо проработанные, экономически необоснованные траты»,— обратился к администрации города Перми господин Малютин.