В Краснодаре обанкротилась дирекция строительства объектов «Парнас»

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «Дирекция строительства объектов "Парнас"». Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Конкурсным управляющим утвержден Александр Фролов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из определения суда, сумма задолженности составляет 80 млн руб. Среди кредиторов — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний "Нацпроектстрой"», по данным СМИ, совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дирекция строительства объектов "Парнас"» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром является Андрей Аксенов (в 2017 году исполнял обязанности руководителя НКО «Фонд капитального ремонта МКД» Краснодарского края). Выручка компании по итогам 2022 года составила 10,3 млн руб., чистый убыток — 15,5 млн руб.

В открытых источниках указано, что ДСО «Парнас» являлась подрядчиком в области промышленного и гражданского строительства. Компания была создана 20 лет назад для выполнения работ на объектах нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой отраслей промышленности на Кубани. За 2015 год оборот компании превысил 1 млрд руб.

Наталья Решетняк

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