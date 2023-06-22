Куда сходить в Ижевске 24 и 25 июня

В предстоящие выходные дни, 24 и 25 июня, в Удмуртии пройдет сразу несколько фестивалей. Гостей ждут Pop-Punk-Rock-выступления групп и уличных театров, а также выставка реалистичных роботов. Различные площадки в Ижевске также приглашают зрителей на концерте с треками группы «Кино» и песнями Алексея Воробьева, а молодежь ждут на мастер-классах по искусству мобильной фотографии и кастомизации кепок.

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Какие пройдут концерты и фестивали

В Удмуртии с 23 по 25 июня пройдет фестиваль «Берег свободы» (18+), местом проведения которого станет пляж на 7 км Якшур-Бодьинского тракта. Гостей ждут Pop-Punk-Rock-выступления артистов, музыкантов и музыкальных коллективов со всей страны. Среди участников группы «KENNEDY PARK», «Ex-Promt», «Планетарий», «Aura» и ряд других. Стоимость билетов начинается от 800 руб.

23 июня, в пятницу, в BARROCK состоится концерт в честь дня рождения Виктора Цоя (18+). Песни группы «Кино» исполнят Юрий Гуляев, Антон Ширяев, «LANG» и «1859». Начало в 20:00, стоимость билетов начинается от 400 руб.

25 июня, в воскресенье, на Центральной площади в Ижевске состоится День уличных театров в рамках «ТУК-Феста» (0+). Гостей с 14:00 ожидает театрализованное шествие от Театра кукол до Центральной площади, в 15:15 и в 16:45 — спектакль «Воронья каша» Набережночелнинского театра кукол. Кроме того, в 16:00 и в 17:50 состоится показ спектакль «Люди и птицы» Пермского уличного театра «Туки-Луки». Для гостей также будут работать игровые и интерактивные площадки и мастер-классы, подвижные игры, живые скульптуры, а также концертная программа с кукольными, вокальными и танцевальными номерами. Вход свободный.

Как отпраздновать день молодежи

24 июня, в субботу, на фан-зоне парка Кирова в Ижевске отпразднуют День молодежи (12+). Гостей мероприятия с 17:00 ждут разнообразные активности, в том числе баскетбол 33, танцевальный фестиваль, битва креаторов, лекции и мастер-классы, а также прогулка с психологом. Главным гостем вечера станет певец Алексей Воробьев. Вход свободный.

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств на 24 июня подготовил ряд мероприятий. В 12:00 здесь откроется свободная мастерская «Современное искусство» (12+), где участники смогут кастомизировать кепки. В это же время, в 12:00, пройдет мастер-класс по созданию карты желаний. Стоимость каждой активности начинается от 300 руб. В 13:00 начнется арт-терапия «По картинам Рериха» с психологом Республиканского СРЦН «Центр Содействия» Вероникой Леонтьевой (12+), стоимость также составит 300 руб. Позднее, в 14:00 и в 18:00, состоится мастер-класс по искусстве мобильной фотографии в парке музея. Цена — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Какие выставки пройдут и где можно обменяться книгами

С 20 июня в арт-мастерских «Август» в Ижевске открывается выставка «Эквилибриум» (6+) художников Дмитрия Ашихмина и Марии Медведевой. Это проект современной графики, созданный из противоположных начал и дающий возможность ощутить, насколько все в мире дополняет друг друга. Билеты — на входе.

В предстоящие выходные в выставочном центре «Галерея» пройдет выставка проектов студентов-дизайнеров «Культурные слои Ижевска». Гости увидят серии метафорических плакатов, которые посвящены событиям в истории, особенностям города и его ментальной карты, промышленности, архитектуре, типографике. Вход свободный.

В Ижевске с 22 июня на базе ТЦ «Мой Порт» открывается фестиваль роботов и нейросетей (0+). Среди экспонатов робопес Юнитри, который исполнит вальс, покажет переворот и даже походит на задних лапках, а также реалистичный робот Эйнштейн и гуманоид Крузр, который появился на открытии олимпиады в Пекине и снимается в клипах корейских групп. Гости могут примерить шлем Железного человека, сыграть с искусственным интеллектом в волшебные шахматы, а нейросети смогут создать по желанию посетителей картины и фотоизображения. Билеты можно приобрести на входе.

В штабе «ЛИФТ» 24 июня состоится традиционный книгообмен (0+). С 12:00 каждый желающий может принести книги, которые залежались в домашней библиотеке и могли бы быть интересны другим людям. Принимаются книги, изданные до 2010 года, в хорошем состоянии. Вход свободный.

Подготовила Софья Лямина