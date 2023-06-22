Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны Белоруссии сообщило о жесткой посадке военного вертолета Ми-24

Военный вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Брестской области в Белоруссии, сообщило Министерство обороны республики. По данным ведомства, вертолет принадлежит белорусским Военно-воздушным силам.

«22 июня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе Беларуси вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения»,— отмечается в официальном Telegram-канале белорусского Минобороны.

Данных о причинах и последствиях инцидента ведомство не предоставило, уточнив лишь, что «на земле нет пострадавших и разрушений» после жесткой посадки вертолета Ми-24. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, для этого была создана специальная комиссия.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...