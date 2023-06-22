Минобороны Белоруссии сообщило о жесткой посадке военного вертолета Ми-24

Военный вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Брестской области в Белоруссии, сообщило Министерство обороны республики. По данным ведомства, вертолет принадлежит белорусским Военно-воздушным силам.

«22 июня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе Беларуси вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения»,— отмечается в официальном Telegram-канале белорусского Минобороны.

Данных о причинах и последствиях инцидента ведомство не предоставило, уточнив лишь, что «на земле нет пострадавших и разрушений» после жесткой посадки вертолета Ми-24. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, для этого была создана специальная комиссия.

Александр Кислов