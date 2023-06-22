Путин на встрече с главой МИД Катара призвал к расширению сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. В ходе встречи в Кремле российский президент заявил, что весь потенциал взаимодействия между РФ и Катаром не раскрыт, и отметил, что рассчитывает на выработку эффективных предложений по расширению сотрудничества.

«В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный, еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработкой эффективных предложений по его реализации займётся межправкомиссия»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также отметил успешную работу Российского фонда прямых инвестиций с катарским инвестиционным агентством. «Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует»,— добавил глава государства.

В свою очередь, Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Россию и Катар связывают общие интересы в области энергетики и продовольственной безопасности. Премьер-министр также подчеркнул, что Катар будет наращивать сотрудничество и координацию с Россией.

Российскую сторону на переговорах также представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, глава «Роснефти» Игорь Сечин, помощник главы государства по международной тематике Юрий Ушаков, а также вице-премьер Александр Новак, который и возглавляет межправительственную комиссию.

Вчера, 21 июня, встречу с главой правительства Катара провел премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе переговоров он отметил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. По его словам, в январе—апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд руб.

Милена Костерева