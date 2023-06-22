«Это позволит создать механизмы для легализации рынка таксомоторных перевозок»

Госдума в первом чтении приняла поправки в КоАП, которые устанавливают ответственность для агрегаторов такси за неполное или недостоверное размещение информации о своей деятельности, а также за передачу информации о заказе такси перевозчикам, работающим без разрешения. За эти нарушения предлагается ввести штрафы: до 5 тыс. руб. для физлиц, до 50 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для организаций. Инициативу прокомментировала Екатерина Бурнос — краснодарский юрист, специализирующийся на защите прав перевозчиков.



Екатерина Бурнос

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«С 1 сентября 2023 года вступает в силу новый закон о такси, который впервые вводит понятие "служба заказа легкого такси" и предусматривает создание регионального реестра служб заказа легкового такси. В обязанность службы заказа легкового такси теперь законодательно вменено проверять ежедневно сведения о выданных разрешениях, передавать заказы только легальным перевозчикам.

Для этого Минцифры совместно с Минтрансом сейчас проводят работу для запуска Федеральной государственной информационной системы легкового такси (ФГИС такси), в которой будет содержаться информация обо всех разрешениях, перевозчиках и службах заказа легкового такси.

Однако закон пока не предусматривает административной ответственности за нарушение установленных в нем требований и запретов. И на это ранее многократно обращал внимание кубанский минтранс, который пытался через суды признавать незаконной деятельность агрегаторов такси, которые собирали и передавали заказы перевозчикам, не имеющим разрешений на такую работу.

На минувшей неделе Верховный суд пересмотрел дела по двум перевозчикам, признав такую деятельность незаконной, но при этом отказав в удовлетворении требований о ее запрете. На мой взгляд, такое половинчатое решение могло существенно усложнить борьбу с незаконной деятельностью агрегаторов и практически свести ее на нет. Но законодатель в этом проекте устраняет эту двусмысленность и теперь, мне видится, ситуация в этой сфере должна нормализоваться.

Думаю, если этот закон будет принят, а об этом говорит совокупность всех иных шагов со стороны государства, это позволит создать реальные механизмы для легализации рынка таксомоторных перевозок».

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