Зампредседателя общественной палаты Салехарда отправился на СВО добровольцем

Заместитель председателя общественной палаты Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) Алексей Дегтярев отправился на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольца. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Алексей Дегтярев был участником второй чеченской войны. Решение отправиться на СВО он объяснил «долгом и обязанностью защищать Родину». В администрации Салехарда отметили, что родственники и товарищи зампредседателя общественной палаты поддержали его решение.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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