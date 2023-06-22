Каждый второй мигрант в Удмуртии возрастом младше 34 лет

В Удмуртии на начало 2023 года проживало 306,5 тыс. человек возрастом от 16 до 34 лет, что составляет пятую часть от населения регионе. При этом, по данным Удмуртстата, на 1 тыс. молодых мужчин приходилось 995 девушек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В миграционном обороте республики молодежь составляет основную часть — каждый второй мигрант в возрасте 16-34 лет. Так, по итогу 2022 года из Удмуртии уехали 8,2 тыс. молодых людей, из которых 51% — девушки. Причиной чаще всего становится обучение в вузах.

Вместе с тем из 8,2 тыс. пар, зарегистрировавших брак в 2022 году, 70% женщин и 67% мужчин были моложе 35 лет. Наиболее активным возрастом вступления в брак среди девушек стала возрастная группа 20-24 года — 29%, а среди мужчина — 25-29 лет (25%).