Образы на выпускной в Уфе для девушек обойдутся в 7 тыс. рублей

В этом году средняя стоимость наряда на выпускной для девушек в Уфе составила около 7 тыс. руб., для юношей — 6,5 тыс. руб., показало совместное исследование маркетплейса Ozon и аналитического центра ювелирного бренда Sokolov.

Выпускницы потратят около 4,4 тыс. руб. на одежду и обувь и около 2,27 тыс. руб. — на косметику. Чаще всего девушки дополняют свой образ колье, средняя стоимость которого составляет 3,7 тыс. руб., продажи таких украшений в текущем году выросли на 79% по сравнению с прошлым годом. Второе по популярности место занимают серьги, их средняя цена — 5,2 тыс. руб., а продажи увеличились на 42%.

В наряд юноши-выпускника входят брюки, костюм, рубашки, обувь и аксессуары. Самый популярный аксессуар — часы. Средняя цена мужских часов составляет 6,4 тыс. руб., а продажи в апреле-мае выросли в шесть раз. Запонки в среднем стоят 4,45 тыс. руб., ремень —711 руб.

Майя Иванова

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