Объем производства курского НПО «Композит» за год вырос на 35%

В 2022 году объем производства курского научно-производственного объединения «Композит» составил более 3,6 млрд руб., что на 35% больше показателей 2021 года. Эти данные озвучили на встрече губернатора Романа Старовойта с исполнительным директором предприятия Сергеем Дегтяревым.

Основной вид деятельности «Композита» — производство резиновых изделий. Однако последние два года предприятие расширяет готовую линейку: налажены выпуск гусениц для сельскохозяйственной техники и цельнолитых шин для вилочных погрузчиков. В облправительстве уточнили, что ранее эта продукция импортировалась из западных стран.

Роман Старовойт и Сергей Дегтярев подписали соглашение о сотрудничестве, в документе закреплены двусторонние обязательства правительства и предприятия. Основные пункты соглашения — объем инвестиций в модернизацию и расширение производства, увеличение среднемесячной зарплаты не менее чем на 5%. Предусмотрено участие «Композита» в реализации социальных программ региона.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НПО «Композит» (ранее — ЗАО, с октября 2012 года — ООО) зарегистрировано в Курской области в феврале 1992 года. Уставный капитал — 2,6 млн руб. По итогам 2020 года выручка предприятия составила 1,9 млрд руб., как и по итогам 2019 года. Чистая прибыль — 233,8 млн руб. и 215,9 млн. руб. соответственно. Более актуальные показатели не указаны. Гендиректор — Виктор Иванов. Единственный владелец — Сергей Дегтярев.

Алина Морозова