Достроить центр водных видов спорта в Краснодаре планируют к 2025 году

Завершить третий этап строительства учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики для Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма планируют до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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«На третьем этапе будут возведены четыре здания, вмещающие в себя пять блоков: спортивный, учебный со столовой, медико-восстановительный, вспомогательный, а также общежитие, рассчитанное на 200 мест»,— отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Площадь центра составит более 26 тыс. кв. м. В спортивном блоке обустроят залы тяжелой атлетики, художественной гимнастики, борьбы, бокса, игровой зал. Там же будут тренажерные залы, один из которых организуют для лыжного и велосипедного спорта. В нем смогут тренироваться около 150 человек.

Учебный блок со столовой будет находиться в шестиэтажном здании, рассчитанном на 1394 студента. Там обустроят аудитории и лаборатории, компьютерные классы, конференц-зал и зал практических занятий, а также кабинеты преподавателей.

В общежитии с медико-восстановительным блоком будут бытовые комнаты, номера гостиничного типа, а также кабинеты физиотерапии, электросна, постнагрузочного восстановления, функционального диагностирования, ультразвукового исследования, мышечного тестирования и другие.

Учебно-спортивный центр водных видов спорта и атлетики предназначен для получения высшего дополнительного образования юношами и девушками в возрасте от 17 лет. Второй этап его строительства завершили в конце 2022 года. В здании есть бассейн вместимостью до 64 человек в смену, зал специальной физической подготовки для гребли на байдарках и каноэ, а также академической гребли. Во всем комплексе уже завершили монолитные работы. Сейчас там работают над устройством фасадов, возведением внутренних стен и перегородок, завершается монтаж кровли.

Татьяна Ручкина

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