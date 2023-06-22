Архивная выставка «Я/Мы с Урала» открылась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылась выставка архивных документов, фотографий и этнографических предметов «Я/Мы с Урала». Она размещена в выставочном зале Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

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Экспозиция посвящена 300-летию основания Екатеринбурга. На ней представлены архивные документы, по которым можно отследить историю переселения различных этносов, старообрядцев, купечества, иностранных специалистов, ссыльных, беженцев различных войн, военнопленных, раскулаченных и политических эмигрантов на Урал XVIII – XX веков. «Здесь представлены те экспонаты, которые отражают разные периоды и различные аспекты истории Урала»,— отметил начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Главный археограф Государственного архива административных органов Свердловской области (ГААОСО) Иван Клюс, в частности, показал один из первых документов, в котором упоминается Екатеринбург: письмо Петра I Вильгельму де Генину, в котором он выражает благодарность за пущенные первые железные заводы. Документ датирован 1723 годом.

Выставка будет работать до 10 сентября. Проект организован Управлением архивами Свердловской области, ГААОСО, Центром традиционной народной культуры Среднего Урала при участии частных коллекционеров.

Алена Бормотова

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