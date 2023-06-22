ФСБ и МВД задержали шестерых подозреваемых в организации незаконной миграции

Федеральная служба безопасности совместно с МВД РФ провела операцию по пресечению канала легализации иностранцев в России. Правоохранительные органы задержали в Подмосковье шесть граждан России, которые занимались изготовлением поддельных документов, в том числе предполагаемого организатора, сообщил ТАСС Центр общественных связей ФСБ.

Следственное управление МУ МВД России «Люберецкое» возбудило по факту незаконной деятельности группы уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), сообщила официальный представитель МВР РФ Ирина Волк. Задержанным грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 500 тыс. руб.

В ходе обысков, проведенных в Москве и Московской области, сотрудники ведомств нашли и изъяли, в частности, 12 мобильных телефонов, 100 расшитых паспортов РФ, 50 голографических наклеек для паспортов РФ, 2 тыс. листов бумаги с водяными знаками для вида на жительство РФ и паспортов Абхазии, два клише из металла для отпечатки обложек паспортов РФ и Абхазии, а также поддельные бланки миграционных карт, вида на жительство РФ и Словении, паспортов Абхазии и Южной Осетии, водительских удостоверений РФ, Украины и Словении, сообщила ФСБ.

Эрдни Кагалтынов