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Ярославец разбил топором стекло автомата с игрушками

В Ярославле в ТЦ на Московском проспекте 21 июня задержали агрессивного мужчину, который топором повредил автомат с детскими игрушками. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в среду около 20:30. Мужчина с помощью топора разбил стекла игрового автомата с игрушками. В социальных сетях появилось видео с камер ТЦ, на котором заметно, как мужчина достает из пакета предмет, похожий на топор, и начинает разбивать стекло с криками: «Где мои 10 рублей?».

В УМВД пояснили, что на место случившегося направили наряд, сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Мужчину 1971 года рождения доставили в отдел полиции Фрунзенского района. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Алла Чижова

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