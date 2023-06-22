Пассажиропоток аэропорта «Минеральные Воды» увеличился на 40% за пять месяцев 2023 года

С января по май 2023 года пассажиропоток в аэропорту «Минеральные Воды» составил 1 млн человек — на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба международного аэропорта Минеральные Воды Фото: пресс-служба международного аэропорта Минеральные Воды

По данным информагентства, прирост пассажиропотока на внутренних линиях составил 32%. По международным направлениям количество пассажиров увеличилось в 1,8 раза.

Динамика обусловлена увеличением загрузки авиагавани и ростом числа рейсов. Новые рейсы были запущены в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Стамбул, Ереван, Баку, Ургенч и другие города.

Анастасия Назарова