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Пассажиропоток аэропорта «Минеральные Воды» увеличился на 40% за пять месяцев 2023 года

С января по май 2023 года пассажиропоток в аэропорту «Минеральные Воды» составил 1 млн человек — на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: пресс-служба международного аэропорта Минеральные Воды

Фото: пресс-служба международного аэропорта Минеральные Воды

По данным информагентства, прирост пассажиропотока на внутренних линиях составил 32%. По международным направлениям количество пассажиров увеличилось в 1,8 раза.

Динамика обусловлена увеличением загрузки авиагавани и ростом числа рейсов. Новые рейсы были запущены в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Стамбул, Ереван, Баку, Ургенч и другие города.

Анастасия Назарова

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