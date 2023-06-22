Фонари в Петербурге готовят к осенне-зимнему сезону

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» проводят плановый текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования для подготовки систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в городе к активному функционированию в осенне-зимний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как сообщили в организации 22 июня, работы ведутся с начала этого месяца и продолжатся до середины августа. В общей сложности планируется проверить более 200 объектов. При этом иногда фонари будут включать на короткое время среди бела дня, чтобы выявить дефекты и проверить их работоспособность, предупредили в «Ленсвете».

В период белых ночей фактическое потребление электроэнергии на нужды наружного освещения уменьшается в 5 раз по сравнению с декабрем. В июне на работу уличных фонарей отводится 102 часа, в то время как в декабре этот показатель достигает 548 часов, пояснили в ГБУ.

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