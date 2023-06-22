Международные соревнования на воздушных шарах стартуют в Нижнем Новгороде 23 июня

Соревнования по воздухоплавательному спорту пройдут в Нижнем Новгороде с 23 по 28 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона. Участие примут команды из России, Бразилии, Армении, Узбекистана и Казахстана, они поднимут в небо более 20 воздушных шаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Спортивные полеты запланированы ранним утром и вечером перед закатом, точное расписание организаторы будут публиковать каждый день. Массовый старт запланирован на 27 июня со стадиона «Труд», но дата может измениться из-за погодных условий.

Анастасия Еремина