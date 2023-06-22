Лимонкой слов не выкинешь

Верховный суд ЛНР вынес приговор солдату нацгвардии Украины Евгению Соколову, который в ответ на возмущение жительницы города Рубежное бросил в нее гранату. Потерпевшая на несколько недель оказалась в больнице, а украинский солдат выйдет из российской колонии через 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Соколов на допросе

Фото: СКР Евгений Соколов на допросе

Фото: СКР

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, Верховный суд ЛНР признал бойца вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Соколова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 30 и п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 (жестокое обращение с гражданским населением, покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.

Во время следствия в СКР и суда, где обвинение представляли сотрудники военной прокуратуры объединенной группировки войск и сил в Донбассе, было установлено, что уроженец города Купянска Харьковской области Евгений Соколов проходил военную службу по контракту в войсковой части №3035 (15-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, называемый по месту дислокации Славянским). В подразделении он служил стрелком 2-го взвода резервной роты.

По версии обвинения, днем 21 апреля 2022 года солдат Соколов, находясь около забора жилого дома №8 по Украинскому переулку в городе Рубежное, услышал высказывание одной из женщин о «недопустимости нахождения в указанном населенном пункте вооруженных сил Украины».

Возмущенный «нелицеприятным высказыванием» женщины в адрес ВСУ солдат бросил во двор дома оборонительную осколочную гранату Ф-1. Гражданка Терещенко получила осколочные ранения спины, грудной клетки и ног.

На следствии Евгений Соколов полностью признал свою вину. Он рассказал, что в Рубежном шли активные бои. Войска России и ЛНР наступали, используя в том числе танки, а бойцы ВСУ, напротив, отступали. Перебегая Украинский переулок, солдат Соколов услышал разговор двух женщин, одна из которых ругала украинских военных, из-за сопротивления которых может пострадать весь город. «Испытывая ненависть к гражданским», которые, по его мнению, приняли сторону противника, солдат Соколов применил против них гранату, пришло к выводу следствие.

Потерпевшая Терещенко, в свою очередь, пояснила, что бежала в Рубежный от войны из другого района и остановилась у своей знакомой. Во время инцидента она помогала знакомой по хозяйству. Услышав звуки приближающейся стрельбы, женщина резко высказалась по поводу того, что боевые действия ее снова настигли, и украинских военных, которые не захотели без боя сдавать город. Буквально через минуту, когда хозяйка отошла к соседям, во двор влетел какой-то предмет, как она узнала позже — ручная граната.

К взрыву она находилась правым боком и успела закрыть только лицо. После взрыва она упала, почувствовав резкую боль в спине, груди и ногах. На ее крики сбежались соседи, оказавшие ей первую помощь. В тот же день российские военные, занявшие Украинский переулок, отвезли ее в больницу, где пострадавшей сделали операцию.

С осколочными ранениями женщина провела в больнице около месяца, солдат Соколов по приговору верховного суда ЛНР выйдет из колонии строгого режима через 15 лет.

Николай Сергеев