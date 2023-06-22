В Петербурге упала стоимость комнат в коммуналках

В Санкт-Петербурге упали цены на комнаты в коммунальных квартирах. За последние полгода они стали дешевле почти на 2%, пишет РБК-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость комнаты в Петербурге составляет 2,6 млн руб. Цена на аналогичные жилые объекты выше в Москве и Сочи — 4 млн руб. и 3,2 млн руб. соответственно. Петербург находится на третьем месте по стоимости комнат.

Максимальный рост цен на комнаты в коммуналках за последние несколько лет зафиксированы в 2021 году, пишет издание. Тогда их стоимость сравнялась с ценой на однокомнатные квартиры в спальных районах Петербурга.

В среднем по России стоимость комнаты находится на отметке 1,14 млн руб. Заметнее всего цены выросли в Кирове (25,1%), Новокузнецке (23%), Магнитогорске (21,3%) и Улан-Удэ (20,6%).

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