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обновлено 15:02

Краевой Роспотребнадзор разрешил отдых на шести пляжах

По данным на 22 июня, краевой Роспотребнадзор выдал шесть санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии мест массового отдыха и купания необходимым требованиям.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте ведомства, в этот список вошли пляж ЗАО «Курорт Усть-Качка», пляж на реке Сылве в поселке Новые Ляды, пляж на Каме в районе автомобильного моста, пляж у Мотовилихинского пруда, пляж ООО Санаторий «Демидково» №1 и ООО Санаторий «Демидково» №2.

Специалистами Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» осуществляется регулярный лабораторный мониторинг воды поверхностных водоемов и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

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