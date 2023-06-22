Краевой Роспотребнадзор разрешил отдых на шести пляжах

По данным на 22 июня, краевой Роспотребнадзор выдал шесть санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии мест массового отдыха и купания необходимым требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте ведомства, в этот список вошли пляж ЗАО «Курорт Усть-Качка», пляж на реке Сылве в поселке Новые Ляды, пляж на Каме в районе автомобильного моста, пляж у Мотовилихинского пруда, пляж ООО Санаторий «Демидково» №1 и ООО Санаторий «Демидково» №2.

Специалистами Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» осуществляется регулярный лабораторный мониторинг воды поверхностных водоемов и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.