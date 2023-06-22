На аварийных пешеходных переходах в Абинском районе власти установили макеты школьников

На наиболее аварийно опасных пешеходных переходах в Абинском районе, где с начала года количество погибших выросло вдвое, установлены макеты школьников. Об этом сообщает местное подразделение Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Абинского района Кубани
По информации ГИБДД, за истекший период текущего года в результате ДТП в Абинском районе погибли 10 человек, что вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Служба провела анализ, по итогам которого определила места перехода проезжей части, ставшие наиболее аварийно опасными.
Один из таких пешеходных переходов расположен на четырехполосном участке федеральной автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский в поселке Ахтырском. В перспективе на этом переходе планируется поставить светофор, а пока принимаются меры профилактического характера.
Установленный макет школьника, который собирается переходить дорогу, призван привлечь внимание водителей и заставить их снизить скорость.
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