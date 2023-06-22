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21-летнего жителя Узбекистана задержали в Удмуртии за попытку сбыть оптовую партию наркотиков

В Малопургинском районе Удмуртии на трассе сотрудники задержали 21-летнего жители Узбекистана, который передвигался в автомобиле такси. При личном досмотре у молодого человека обнаружили 50 свертков, в которых находился синтетический наркотик, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

По данным полиции, задержанный приехал в регион, чтобы сбывать запрещенные вещества. Оптовую закладку он забрал в лесном массиве и собирался сбыть в Можгинском районе

По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Молодого человека заключили под арест. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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