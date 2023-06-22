Депутаты предлагают изыскать средства для реконструкции участка, связывающего северные города Прикамья

Вчера министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина в рамках комитета заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам рассказала о проекте «Медвежий тракт». Дорога, связывающая четыре региона: Ярославскую, Костромскую, Кировскую области и Пермский край, проходит по трассе Р-243. По замыслу авторов проекта, создание туристической инфраструктуры на этом пути позволит перераспределить часть турпотока с «Золотого кольца». Соглашение о развитии этого маршрута было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутат заксобрания Юрий Борисовец поинтересовался, почему выбранный маршрут проходит мимо северных городов Прикамья. По его словам, с кировской трассы можно проложить путь на Березники и таким образом привлечь туристов, в том числе в Усолье и Чердынь. Начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог управления дорожного хозяйства министерства транспорта Пермского края Кирилл Мостовой рассказал, что на этом пути есть семикилометровый участок дороги, который находится в аварийном состоянии. По данным министерства транспорта, дорога Кудымкар — Пожва была принята в региональную собственность в 2017 году. 21 км дороги был реконструирован. Однако на оставшемся участке очень сложные геологические условия. Уже составлена проектно-сметная документация. Сумма необходимого финансирования составляет 1,2 млрд руб. Однако деньги на эти цели не выделены. В федеральном софинансировании было отказано.

«Мы максимально стараемся сделать там маршрут, в том числе туристический, но пока это невозможно. Там трактора вязнут»,— уточнил Кирилл Мостовой. «Дорога имеет большое экономическое и туристическое значение для всего Севера»,— подчеркнул Юрий Борисовец и отметил, что необходимо этот вопрос решить.