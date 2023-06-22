У самолета рейса Петербург – Уфа отказал радар

Сегодня около 3:00 ночи самолет А-319 авиакомпании «Россия», выполняющий рейс Санкт-Петербург – Уфа, вернулся с предварительного старта на стоянку аэропорта «Пулково», сообщает Тelegram-канал «Авиаинцидент». По информации канала, всему виной отказ радара у воздушного судна.

Авиакомпания «Россия» входит в состав группы «Аэрофлот», один из крупнейших авиаперевозчиков России. «Россия» эксплуатирует 135 воздушных судов: 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 12 Boeing 737, десять Boeing 777 и девять Boeing 747.

Венера Хисамова

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