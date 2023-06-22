В суд направлено дело об отравлении школьников в поселке Тарасовском Ростовской области

Прокуратура Тарасовского района Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении главного повара школы в поселке Тарасовском по уголовному делу об отравлении школьников в столовой образовательного учреждения. Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Данные обвиняемой не уточняются.

Следователи предполагают, что в январе текущего года повар допустила нарушение режима дезинфекции в пищеблоке и нарушение технологического процесса обработки продуктов.

«В результате у 29 детей, обратившихся за медицинской помощью, выявлены заболевания норовирусом 2 генотипа и острым гастроэнтеритом»,— поясняется в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области сообщили, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемая свою признала в полном объеме.

Как писал ранее «Ъ-Юг», массовое отравление школьников было выявлено в пос. Тарасовском в декабре текущего года.

Анастасия Назарова