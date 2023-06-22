На работу транспорта в Ярославле поступало по 400 жалоб за неделю

В пиковый период мая в региональный департамент транспорта поступило около 400 жалоб в неделю на работу общественного транспорта в Ярославле. Об этом рассказал и.о. главы департамента транспорта Мурат Баснукаев на совместном заседании комитетов областной думы по градостроительству и демографической политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По словам господина Баснукаева, 400 жалоб в отдельные недели мая касались работы внутригородских и пригородных маршрутов. В июне количество жалоб снизилось, их в дептрансе фиксируют около 200 в неделю. Большинство обращений дублируют друг друга. Ответ дается по каждому обращению.

Также и.о. главы дептранса отметил, что уменьшилось количество жалоб и на межмуниципальные маршруты, а также на работу общественного транспорта в других городах региона. Самой тяжелой была ситуация в Рыбинске, но сейчас проблемы с перевозками в городе по версии главы дептранса решаются.

«Есть положительная динамика за последние две недели. Жалоб стало намного меньше. По 500-тым и 100-ым маршрутам жалобы были по 10-12 штук на каждый маршрут, сейчас у нас в среднем 3-4 жалобы»,— рассказал депутатам Мурат Баснукаев.

Отдельно было отмечено, что поступают жалобы на некорректную работу валидаторов, причем чаще всего это касается безналичной оплаты проезда в ярославских троллейбусах. Как заверил депутатов Мурат Баснукаев, все жалобы власти стараются отрабатывать в сжатые сроки.

Алла Чижова