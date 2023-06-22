«Эконива» расширит производство продукции для HoReCa

Группа «Эконива» Штефана Дюрра (ключевые активы — в Воронежской области) расширит линейку продукции для HoReCa. Компания наладила выпуск сливочного масла жирностью 84% и классического творога в больших емкостях, рассказали в группе.

Детали организации производства не раскрываются. Масло будет использоваться для замешивания слоеного теста и приготовления выпечки, в изготовлении мороженого и кремов. Творог жирностью 9% фасуется в емкости по 4 кг.

«Эконива» начала производить продукцию для HoReCa в 2019 году. Помимо творога и масла она включает молоко с повышенным содержанием белка и сливки.

«Эконива» — крупнейший в Европе производитель сырого молока. Активы компании расположены в 13 регионах. Средняя численность поголовья в 2022 году — 222,8 тыс. животных. В минувшем году произведено 1,2 млн т сырого молока. В 2022 году выручка от продаж группы выросла на 31% до 66 млрд руб., EBITDA — на 60% до 26,5 млрд руб. (по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности).

Олег Мухин

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