В Челябинске лесоторговую компанию подозревают в уклонении от уплаты 45 млн рублей налогов

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 45 млн руб. должностными лицами коммерческого предприятия. По данным источника «Ъ-Южный Урал», речь идет об ООО «Челябинсклесторг», которое занимается оптовой торговлей лесоматериалами.

По версии следствия, в 2018-2020 годах сотрудники компании включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о вычетах по налогу на добавленную стоимость по фиктивным договорам с «номинальными» контрагентами. Таким образом они уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 45 млн руб. Сейчас следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Проверку в отношении предприятия проводила ФНС.

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