Партию гашиша стоимостью 50 млн рублей изъяли новосибирские полицейские

В Новосибирской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России изъяли крупную партию гашиша стоимостью около 50 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

По данным ведомства, задержали безработного ранее судимого 31-летний жителя Москвы, который арендовал квартиру в областном центре. При досмотре его автомобиля оперативники обнаружили тайник, оборудованный за спинкой заднего пассажирского сиденья, а в нем —18 кг гашиша. Упаковки с наркотиками были перемотаны полиэтиленовой пленкой.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Они обратились в суд с ходатайством об аресте обвиняемого, суд это прошение удовлетворил.

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Илья Николаев