Из-за саммита «Россия — Африка» в Петербурге введут дорожные ограничения

В связи с проведением Санкт-Петербурге саммита «Россия — Африка» на юге города будут введены временные ограничения движения транспорта. В частности, как сообщили в администрации города, 26 и 27 июля с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 будет ограничен въезд и выезд в поселок Шушары.

Время ожидания въезда/выезда может составить более двух часов, предупредили в Смольном.

На время ограничений транспортное обслуживание жителей Шушар планируется осуществлять автобусными маршрутами № (385) А и Б.

Для пересадки на альтернативный транспорт можно воспользоваться следующими остановками: к ж/д станции «Шушары» на электропоезда — остановки маршрута № (385) А — «Пушкинская улица, д. 10» и «Пушкинская улица, д. 12», к автобусным маршрутам, следующим до станций метро «Купчино», «Шушары», «Звездая» (остановки «пос. Шушары» на Витебском проспекте и Московском шоссе) остановка маршрута № (385) Б — «Школьная улица».

«Ъ-СПб» писал, что форум «Россия — Африка» пройдет в Петербурге 27 и 28 июля. Мероприятие состоится в «Экспофоруме». Ранее сообщалось, что участие в форуме подтвердила большая часть африканских стран.

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