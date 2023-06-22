В Уфе создают систему ухода за пожилыми и инвалидами

Министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии утвердило приказ о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми жителями Уфы и инвалидами в текущем году. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Поставщиками социальных услуг определены шесть некоммерческих организаций и геронтологический центр «Именлек», которые будут заниматься долговременным уходом за пожилыми в пилотном режиме. Средства на эти были выделены из республиканского бюджета, их размер в приказе не уточняется.

Проект рассчитан на маломобильным граждан, которые частично или полностью утратили способность ухода за собой. Они смогут рассчитывать на медицинскую помощь, на помощь в приготовлении еды и ее приеме, в поддержании личной гигиены, передвижении, общении и прочем. При подготовке пищи должны быть учтены особенности питания.

Венера Хисамова

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