Ушел из жизни известный художник Борис Клевогин

На 61-м году жизни скончался заслуженный художник России, лауреат Международной премии в области изобразительного искусства имени Аркадия Пластова Борис Клевогина. Об этом сообщает Ульяновский областной художественный музей.

Борис Клевогин являлся членом Союза художников России с 1982 года, постоянно участвовал в различных выставках. Работы художника находятся в Министерстве культуры России, Ульяновском областном художественном музее, частных коллекциях и галереях в России, Германии, Франции, США, Швейцарии.

Евгений Чернов