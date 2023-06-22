Китайские визы даются сложно

Россиянам стало сложнее получить китайскую визу. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, оформить въездное разрешение для деловой поездки или с туристическими целями в последние месяцы крайне трудно. Например, в Москве слоты на подачу документов доступны только с середины августа. В то же время спрос на китайские визы существенно вырос. С какими трудностями сталкиваются заявители? И как сейчас получить разрешение на въезд в КНР? Разбиралась Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Китай не выдавал визы в течение трех лет. С начала пандемии Пекин перешел к политике нулевой терпимости к COVID-19 и практически не впускал иностранцев. Консульство КНР в России возобновило работу только в марте 2023-го. И москвичка Елена с тех пор пытается поймать слот для подачи документов:

«Дело в том, что записаться в китайское посольство в Москве нереально. Я должна улететь 29 июня, а решить вопрос с визой пытаюсь с марта. К сожалению, ничего не произошло. В регионах, например, в Санкт-Петербурге, мест тоже нет. Скорее всего, мы будем планировать отпуск на другой месяц либо вообще исключать Китай из своего списка путешествий. Билеты предоплачены».

Спрос на китайские визы в этом году заметно вырос. Например, посещение с бизнес-целями россияне стали запрашивать вдвое чаще, чем до пандемии, говорят игроки рынка. Однако слотов на запись больше не появилось, подтверждает руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова:

«Спрос на деловые визы тоже очень высокий. Люди ездят на выставки, на встречи с китайскими партнерами. Когда в марте Китай открылся после пандемии, спрос был очень большой. Мы надеялись, что через несколько месяцев все уляжется, но этого не произошло.

Думаю, желающих получить визу в КНР сейчас два раза больше, чем в 2019 году. Ездят крупные компании, только сейчас оформляли Сбербанк, "Яндекс", "Еврохим", много сырьевых и IT-компаний. Все спектры бизнеса направляются в Китай».

В среднем на оформление китайской визы сейчас придется потратить минимум два месяца. Чтобы ускорить процесс, консульство предлагает заявителям отправиться в другие города, где есть запись. Однако не факт, что представительство там согласится принять документы, говорит независимый визовый эксперт Марина Широкова. Кроме того, по ее словам, существенно выросла доля отказов:

«Все-таки в регионах есть некоторые ограничения по подаче. Консульство в Иркутске принимает документы только от людей, прописанных в городе и в соседних регионах. Консульство в Екатеринбурге принимает документы только лично от заявителя, то есть нужно прилететь. В консульстве в Москве записи нет до августа, в китайское посольство в столице очень сложно подать документы. Бизнес-приглашение могут не принять, например, если в нем не указан стационарный телефон в Китае.

Раньше в китайских визах практически никому не отказывали. Сейчас примерно каждый седьмой паспорт — это отказ».

При этом число китайских консулов в России осталось прежним. И проблемы с визами КНР сложно объяснить нехваткой сотрудников, как, например, в случае с шенгеном. Еще одна вероятная причина задержек — работа ботов, объясняет исполнительный директор компании Emigro Кирилл Котлов:

«Боты атаковали очереди. Машина намного быстрее может записать или занять место. Потом эти места продаются за дополнительную плату, люди таким образом зарабатывают. Сейчас увеличился спрос на Китай у бизнесменов. В основном туда едут именно в деловые поездки».

Объяснить задержки можно большим потоком желающих получить визу. Впрочем, некоторые собеседники “Ъ FM” связывают трудности просто с нежеланием Китая выдавать такое число документов.

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