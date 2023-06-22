Власти Новороссийска ловят на улицах города таксистов-нелегалов

Власти проводят на улицах Новороссийска рейды по выявлению таксистов, работающих без лицензии, и выявляют нелегалов в интернете. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Рейдовые мероприятия местные власти проводят вместе региональным минтрансом и ГИБДД. Кроме работы непосредственно в городе, ведется мониторинг сайтов BlaBlaCar, «Едем.РФ» и других интернет-ресурсов, где выявляются нелегальные таксисты, которых впоследствии привлекают к административной ответственности.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что кубанский минтранс добился в Верховном суде РФ признания незаконной деятельности агрегаторов такси — ООО «Альматея» и ООО «Сити-Мобил», которые собирали заказы клиентов через мобильные приложения и передавали их перевозчикам. Основанием для обращения министерства в суд стало то, что компании систематически допускали передачу поступивших заявок лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку, чем, по мнению ведомства, создавали опасность причинения вреда. Сейчас арбитражные суды рассматривают аналогичные иски еще по нескольким агрегаторам.

В среду Госдума в первом чтении приняла поправки в КоАП, которые устанавливают ответственность для агрегаторов такси за неполное или недостоверное размещение информации о своей деятельности и за передачу информации о заказе такси перевозчикам, не имеющим разрешений на перевозку людей.

Михаил Волкодав

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