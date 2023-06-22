Скончался бывший худрук пермской балетной труппы

На 84 году жизни скончался бывший художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета, заслуженный артист России Кирилл Шморгонер. Об этом сообщила пресс-служба Пермского государственного хореографического училища (ПГХУ), где господин Шморгонер в последние годы работал преподавателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПГХУ Фото: ПГХУ

Кирилл Шморгонер окончил ПГХУ, затем факультет хореографии Пермского государственного института культуры, после этого — балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). В 1961–1983 был ведущим солистом Пермского театра оперы и балета, в период с 1989 по 2002 год возглавлял его балетную труппу в качестве художественного руководителя. С 2008 по 2017 год был худруком балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета. Затем вернулся в Пермь и устроился в ПГХУ преподавателем дуэтного танца и балетмейстером.