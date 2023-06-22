Нижегородский регоператор «Экостандарт» оштрафован за нарушения при вывозе отходов

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области приняло решение о назначении административного наказания региональному оператору по вывозу «Экостандарт». В отношении этой компании вынесено пять постановлений прокуратуры Тоншаевского района по фактам несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным министерства, общий размер штрафа составит 50 тыс. рублей. В ведомстве также напомнили, что для региональных операторов установлены сроки вывоза ТКО, которые зависят от средней температуры воздуха в течение трех суток. При температуре +5°C и выше – не более суток; при +4°C и ниже – не более трех суток. Крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере накопления, но не реже, чем один раз в 10 суток при температуре +4°C и ниже, а при +5°C и выше – не реже, чем один раз в семь суток. В случае нарушений компанию могут лишить статуса регионального оператора.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной 2023 года региональные власти рассматривали вопрос о лишении статуса регоператора ООО «МСК-НТ». Администрация Ардатовского района сообщила о нарушениях в работе компании. Позже районные чиновники заявили о том, что ситуация нормализовалась и межведомственная комиссия сохранила «МСК-НТ» статус регионального оператора.

Андрей Репин